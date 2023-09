Monheim

07:00 Uhr

Kontrollaktion auf der B2: Polizei stoppt illegalen Personentransporter

Plus Bei einer Kontrollaktion auf der Bundesstraße bei Monheim registrieren die Gesetzeshüter zahlreiche Verstöße. Ein Kleinbus weckt besonders das Interesse.

Lastwagen um Lastwagen rollt auf der B2 und der B25 durch den Donau-Ries-Kreis. Auch Kleintransporter, meist mit osteuropäischen Kfz-Kennzeichen, sind auf den genannten Straßen, die sich zu internationalen Fernrouten entwickelt haben, ein gewohnter Anblick. In regelmäßigen Abständen organisiert die Verkehrspolizei-Inspektion (VPI) Donauwörth gezielte Kontrollen, bei denen die Beamten vor allem den Schwerverkehr und Gütertransport überprüfen. An diesem Donnerstagmittag steht ein Kleinbus auf dem Parkplatz nördlich von Monheim an der Grenze zu Mittelfranken und beschäftigt einen Großteil der knapp 20 Polizisten.

An dem mit sieben jungen Männern und einer Frau besetzte Wagen sind alle Türen geöffnet. Große Reisetaschen und Koffer liegen auf der Straße. Beamtinnen und Beamte wühlen sich durch den Inhalt, der hauptsächlich aus Kleidung und Schuhen besteht. Die Durchsuchung könne auf der "Strecke des internationalen Durchgangsverkehrs" verdachtsunabhängig erfolgen, erklärt VPI-Leiter Ludwig Zausinger. Er und seine Kollegen haben hauptsächlich den Fahrer im Visier, denn es ergeben sich konkrete Anhaltspunkte dafür, dass er ohne Genehmigung gewerblich Personen quer durch Europa befördert. Die Lizenz dazu haben weder der Mann noch die Firma, für die er augenscheinlich tätig ist.

