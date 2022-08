Polizei sucht in Monheim nach jungen Zigarettendieben

Zwei Jugendliche haben in der Tankstelle in Monheim Zigaretten geklaut. Jetzt sucht sich Polizei nach den Tätern.

Jugendliche stehlen Großpackungen E-Zigaretten in Monheim. Am Montag, 29.08.2022, um 14.29 Uhr, betraten zwei männliche Jugendliche eine Tankstelle in der Donauwörther Straße. Das Duo entwendete sofort fünf Großpackungen mit insgesamt etwa 50 E-Zigaretten aus einem Verkaufsregal und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Beute hat einen Wert von knapp 400 Euro, so die Polizei. Verständigte Beamte der Donauwörther Polizei sicherten Spuren und werten zur Stunde die Videoaufzeichnungen aus. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde aufgenommen.

So werden die Diebe beschrieben:

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Die sind etwa 15 Jahre alt, haben ein westeuropäisches Erscheinungsbild, kurzes Haar, einer war mit einem schwarzen T-Shirt mit großem Nike-Schriftzug „Just do it“ sowie schwarzer kurzer Hose und der andere mit einem weißen T-Shirt mit einem schwarzen Skateraufdruck und schwarzen Sportschuhen bekleidet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

