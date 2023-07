Prachtvoller Auftakt in ein historisches Spektakel in Monheim

In Monheim wird am Wochenende das Historische Stadtfest gefeiert. Am Samstag ist Spielenachmittag für Kinder, am Sonntag zieht ein Festumzug durch die Stadt.

Strahlender Sonnenschein und ebenso strahlende Gesichter: Als das Historische Stadtfest in Moheim am Freitag um 17 Uhr eröffnet wurde, verwandelten zahlreiche Mitwirkende, Ehrengäste und Besucher die Jurastadt sichtlich begeistert in eine mittelalterliche Welt. Bürgermeister Günther Pfefferer begrüßte - flankiert von Ehefrau Lydia Pfefferer - die Anwesenden, vor allem die weit angereisten Gäste samt Bürgermeister Daniel Zimmermann aus Monheim am Rhein in Gedichtform.

51 Bilder Der erste Abend beim Historischen Stadtfest in Monheim Foto: Josef Heckl

Mit drei Schlägen zapfte Pfefferer das erste Fass Bier an und eröffnete das viertägige Fest, indem er allen ein schönes und friedvolles Fest wünschte. Bis Montag wird nun kräftig gefeiert beim Mittelaltermarkt, mit Bühnenprogramm, Spielenachmittag für Kinder am Samstag (14 bis 17 Uhr), dem Festumzug am Sonntag (13.30 Uhr) und dem Viehmarkt am Montag (6 Uhr).

Für den Festumzug sind über 1600 Teilnehmer angemeldet, darunter über 300 Kinder, Lehrer und Betreuer der örtlichen Schule sowie 30 Pferde, zwei Ochsen und sechs Musikkapellen. (wüb)