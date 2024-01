Monheim

Protest gegen Deponie-Pläne: BI will "Zukunftswald" erhalten

Plus In Monheim hat sich eine Bürgerinitiative formiert. Die will die von der Stadt angedachte Erweiterung der Erdaushubdeponie verhindern. Info-Veranstaltung am Mittwoch.

Von Wolfgang Widemann

Die Pläne der Stadt Monheim, die beinahe komplett gefüllte Erdaushubdeponie am jetzigen Standort zu erweitern, stoßen auf Widerstand. Inzwischen hat sich eine Bürgerinitiative (BI) formiert. Die wendet sich gegen das angedachte Projekt, denn für dieses müsste ein Teil des sogenannten "Zukunftswaldes" südlich des Orts gerodet werden.

Bei der Bürgerversammlung im November sprach Bürgermeister Günther Pfefferer das mögliche Projekt erstmals öffentlich an. Man sei mit den Planungen noch ganz am Anfang, betonte er. Ein Planer legte ein mögliches Konzept vor. Die Erweiterung könnte demnach zehn Hektar umfassen und direkt östlich an die bisherige Deponie anschließen. Für die zu rodende Waldfläche würde eine Aufforstung an anderer Stelle vorgenommen. Zwischen dem südlichen Ortseingang und der B2 ist eine neue Zufahrtsstraße angedacht, mit deren Planung das Büro beauftragt wurde. Durch die neue Zufahrt würde die bisherige Anfahrt vom Ortsrand her, die auch für die Waldbewirtschaftung, den Fischereiverein sowie Freizeitsportler von Bedeutung ist, für Nutzer der Deponie gesperrt. Die geplante Straße in Richtung Wald wäre „technisch machbar und sicherlich eine Verbesserung zur bisherigen Situation“, so der Planer im November.

