Monheim

11:30 Uhr

In Monheim formiert sich Protest gegen Bau-Pläne eines Investors

Auf dieser Fläche oberhalb des Altweiherwegs will ein Investor drei größere Gebäude errichten, unter anderem eine Tagespflege-Einrichtung. Anwohner stört die Dimension der Bauwerke.

Plus Ein Investor möchte am Altweiherweg in Monheim insgesamt drei größere Gebäude errichten, darunter eine Tagespflege. Anwohner melden sich zu Wort.

Von Thomas Unflath Artikel anhören Shape

Es ist ein Thema, das gerade Monheims Kommunalpolitikerinnen und -politikern seit Jahren auf den Nägeln brennt: die Einrichtung einer Tagespflege für ältere Personen. Nun möchte ein Investor ein derartiges Projekt nahe der Innenstadt umsetzen. Doch in der direkten Nachbarschaft stößt das Vorhaben auf Kritik. Dies wurde nun im Stadtrat deutlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen