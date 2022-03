Monheim

Quadersteine in der Gailach machen den Monheimern Sorgen

Plus In der Gailach in Monheim sollen aus optischen Gründen Quadersteine eingesetzt werden. Die Anwohner sind vom Projekt wenig überzeugt und fürchten Nachteile.

Von Thomas Unflath

Bereits seit einigen Jahren ist klar, dass der Bach Gailach in Monheim im Bereich zwischen dem Schießstattweg und der Treuchtlinger Straße saniert werden soll. Neben dem Bachbett an sich geht es dabei ein Areal für die Fußgänger. Einen sechsstelligen Betrag hat die Stadt für die Investition vorgesehen, Pläne und Entwürfe wurden diskutiert. Doch nun äußeren Anwohner ihre Bedenken an: Sie haben einen Brief ins Monheimer Rathaus geschickt.

