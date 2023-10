Monheim

vor 18 Min.

Radweg auf neuer Route nach Mühlheim ist fast vollendet

Plus Der "Gailach-Radweg" und die Neubeschilderung von Wanderwegen in der Monheimer Alb beschäftigen in Monheim den Stadtentwicklungsausschuss.

Von Thomas Unflath

Rad- und Wanderwege spielen nicht nur für die einheimische Bevölkerung, sondern auch für den Tourismus eine gewisse Rolle. Der Stadtentwicklungsausschuss hat sich nun mit Projekten auf diesem Sektor beschäftigt. Dabei ging es um den "Gailach-Radweg" und

Die Planungen für die Ausweisung des „Gailach-Radwegs“ sowie die Umbeschilderung des Radwegs „Ries 1“ in den „Gailach-Radweg“ sowie die damit verbundenen Maßnahmen sind weit fortgeschritten und befinden sich auf der Zielgeraden. Darüber informierte Monheims Stadtaktivmanager Peter Ferber im Stadtentwicklungsausschuss.

