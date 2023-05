Rechtsstreit um Gewerbe-Grundstück in Monheim dauert an

Plus Die Stadt Monheim will von einer Firma eine Fläche zurückhaben. Das Unternehmen lehnt auch ein Kompromiss-Angebot ab.

Die Stadt Monheim befindet sich noch immer in einem Rechtsstreit mit einer Firma, der das mit attraktivste Grundstück im Gewerbegebiet "Südlich der Wemdinger Straße" gehört. Die Kommune möchte die Fläche zurückhaben und erzielte vor Gericht einen ersten Erfolg. Doch das Unternehmen will sich nicht fügen.

Das Thema beschäftigt die Stadt schon seit Jahren. Die Firma kaufte 2018 das über 1,6 Hektar große Areal. Damals vereinbarten beide Seiten einen Baustart innerhalb eines Jahres. Entstehen sollte eine Tankstelle für Autos und Lastwagen mit einem Shop. Die Tankstelle sollte jeden Tag geöffnet haben und Ende 2021 in Betrieb gehen.