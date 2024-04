Reifen geplatzt: 19-Jähriger kommt mit leichten Verletzungen davon

Ein 19-Jähriger kommt mit seinem Mercedes von der Straße ab, als der rechte Vorderreifen platzt.

Glück im Unglück hatte ein 19-Jähriger am Samstagmorgen. Laut Polizei befuhr er mit seinem Mercedes gegen 7.55 Uhr die Staatsstraße 2214 von Wemding in Richtung Monheim. Auf Höhe der Ortschaft Kreut platzte plötzlich der rechte vordere Fahrzeugreifen. Der 19-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mercedes schleuderte nach rechts von der Fahrbahn und kam nach rund 50 Metern in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt: Er zog sich Prellungen und eine Nasenverletzung zu. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro. (AZ)