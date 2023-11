Reifenteile beschädigen zwei Autos bei Monheim

Reifenteile eines Autos haben zwei Fahrzeuge bei Monheim beschädigt. Die Verursacherin konnte durch das Kennzeichen ermittelt werden.

Zwei Autos wurden am Freitag durch Reifenteile eines anderen Fahrzeugs bei Monheim beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, war eine 59-Jährige auf der Donauwörther Straße in Fahrtrichtung Monheim unterwegs. Bei ihr lösten sich Teile des vorderen, linken Reifens. Diese Teile trafen einen entgegenkommenden Wagen sowie ein nachfolgendes Auto. Bei einem Fahrzeug wurde die Windschutzscheibe beschädigt, bei dem anderen die vordere Stoßstange. Verletzt wurde dabei niemand. Der Schaden an beiden Autos beläuft sich auf rund 3500 Euro.

Frau wird durch Kennzeichen ausfindig gemacht

Die Frau setzte anschließend ihre Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Kurz darauf kam sie aus Monheim in Fahrtrichtung Itzing wieder an der Unfallstelle vorbei, wo die beiden beschädigten Autos mit Warnblinkanlage standen. Die Geschädigten haben dabei sogar noch versucht, sie anzuhalten. Die Frau fuhr dennoch weiter. Da das Kennzeichen der Unfallflüchtigen bekannt war, konnte die Polizei die Frau finden. Den Polizisten erklärte sie, dass sie zwar die Beschädigung ihres Reifens bemerkt hatte, jedoch nicht, dass dadurch die Fahrzeuge anderer Verkehrsteilnehmer beschädigt wurden. Gegen die Frau wird jetzt wegen eines Vergehens des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. (AZ)