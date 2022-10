Rentner kommt in Monheim von der Straße ab und verletzt sich an der Wirbelsäule

Vermutlich betrunken setzt sich ein 73-Jähriger hinters Steuer und verliert in Monheim die Kontrolle über sein Fahrzeug. Mit dem Krankenwagen wird er ins Krankenhaus gebracht.

An der Wirbelsäule verletzt worden ist ein Rentner, der am Samstagabend in Monheim mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen ist. Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, war der 73-Jährige möglicherweise betrunken. Allerdings war es aufgrund der Verletzungen des Mannes nicht möglich, am Unfallort einen Alkohol-Test durchzuführen.

Der Senior fuhr gegen 19 Uhr die Nürnberger Straße Richtung B2. Aus nicht geklärter Ursache kam er alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Vor Ort stellten die Polizeibeamten bei dem Mann eine Fahne fest.

Der Verunfallte musste mit dem Krankenwagen wegen des Verdachtes eines Wirbelsäulentraumas in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde auch eine Blutentnahme veranlasst. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kann seitens der Polizei ausgeschlossen werden. (AZ)

