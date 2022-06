Monheim

vor 19 Min.

Sanierung von Fußball-Trainingsplatz in Monheim wird geplant

Der vor einigen Jahren neu gebaute Fußball-Trainingsplatz in Monheim ist seit geraumer Zeit nicht bespielbar.

Plus Der marode Fußball-Trainingsplatz ist in Monheim ein leidiges und schier unendliches Thema. Nun gibt es Neuigkeiten.

Ein Dauerthema in Monheim ist bekanntlich der marode Zustand des Fußball-Trainingsplatzes beim TSV-Gelände am Mandele. Zuletzt gab es – wie gemeldet – einige neue Entwicklungen. So ist es inzwischen möglich, trotz des noch laufenden Rechtsstreits zwischen der Stadt und der ursprünglich ausführenden Firma bereits die Planung der Sanierung anzugehen. „Wir müssen das Thema vorantreiben, denn die juristische Auseinandersetzung wird sich noch ziehen“, sagte Zweite Bürgermeisterin Anita Ferber nun im Stadtrat als Leiterin der Sitzung.

