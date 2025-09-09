Sarah Degmayr meistert unsupported Ultra-Radrace quer durch Andalusien

Die aus Rain stammende und für die LG Warching startende Sarah Degmayr hat sich einen ganz besonderen Traum erfüllt – die Teilnahme am legendären Gravel-Rennen „Badlands“ in Südspanien. 820 Kilometer und 14.500 Höhenmeter durch die karge Wüstenlandschaft Andalusiens – und das in nur 4,5 Tagen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen nur auf lokale Infrastruktur zurückgreifen – Hilfe durch Teams oder Begleitpersonen ist streng verboten. Die Verpflegung erfolgt unterwegs in Bars, Supermärkten oder Restaurants. „Ich hatte großen Respekt vor der Herausforderung – aber auch riesige Vorfreude“, erzählt die begeisterte Bikepacking-Abenteurerin. Nach einer intensiven Triathlonsaison begann Sarah bereits früh mit dem spezifischen Training. Nachtfahrten, steile Anstiege und insgesamt rund 8.000 Trainingskilometer standen auf dem Programm. Zudem mussten wichtige Materialfragen geklärt werden – vom Reifentyp bis zur richtigen Beleuchtung. Freunde vermittelten ihr sogar Reparaturtechniken wie das Ersetzen einer Fahrradkette. Mitte August startete die Reise nach Málaga. Die Strecke des Rennens ist eine Rundtour mit Start und Ziel in der andalusischen Metropole Granada. Die Route führt durch Wüstengebiete, darunter die spektakuläre Gorafe-Wüste, die gleich zweimal durchquert wird - ein echtes Highlight. Die Herausforderungen sind vielfältig: tagsüber Temperaturen von bis zu 45 Grad Celsius, nachts sehr kalt. „Ich fuhr teilweise bis zwei Uhr morgens durch die Dunkelheit“, berichtet Sarah. „Aber dafür wurde ich mit atemberaubenden Sternenhimmeln und Sonnenuntergängen belohnt.“ Ein spezieller Trinkrucksack und vier Flaschen am Rahmen halfen ihr, stets genug Wasser mitzuführen. Auch technisch blieb es spannend: Nur 50 Kilometer vor dem Ziel erlitt Sarah einen Reifenschaden – ein Riss im Mantel. Doch Sie konnte das Problem lösen. Nach viereinhalb Tagen erreichte Sarah schließlich erschöpft, aber glücklich das Ziel. Für Sarah ein ganz besonderer Erfolg, es war das Abenteuer Ihres Lebens.

