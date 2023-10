Schärtlesmarkt in Monheim mit mehreren Aktionen

In Monheim findet am Sonntag wieder der Schärtlesmarkt statt. Dazu gibt es auch eine "Wollaktion" und einen "Tag der offenen Tür".

Die Stadt Monheim veranstaltet zusammen mit der Gewerbevereinigung ProGeMo am Sonntag, 22. Oktober, von 11 bis 17 Uhr den Schärtlesmarkt. Rund um den Marktplatz bieten Händler ihre Waren feil. In der genannten Zeit haben auch Geschäfte geöffnet.

Zum Kinderprogramm gehören ein Karussell und eine Hüpfburg. Die Tourist-Info der Stadt Monheim im Schindlerhaus ist von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Prospektmaterial zum Radeln und Wandern sowie Freizeitangebote der Monheimer Alb, des Naturpark Altmühltal sowie von Ferienland Donau-Ries und Geopark Ries sind dort erhältlich.

Bei der "Wollaktion" in Monheim ist Kreativität gefragt

Bei der „Wollaktion“ verteilt die Kolpingsfamilie im Auftrag der ProGeMo am Markttag 600 Knäuel Wolle an Handarbeiterinnen und Handarbeiter. Bis zum Monheimer Weihnachtsmarkt sie etwas Schönes aus der Wolle, stricken, häkeln oder basteln, wie zum Beispiel Mützen, Schals oder Topflappen. Auf dem Weihnachtsmarkt können die Unikate am Stand von Gardinen Landsmann vorgezeigt und die Banderole, die um die Wolle gewickelt ist, gegen einen Glühweingutschein oder einen kleinen Glasengel eingetauscht werden.

Der Namen „Schärtlesmarkt“ leitet sich vom Monheimer Schärtle ab, einem süßen Gebäck, das geschmacklich an eine Mischung aus Magenbrot und Lebkuchen erinnert. Das Schärtle gibt es nur um diese Zeit des Schärtlesmarktes, in Monheim im Café Wenninger.

"Tag der offenen Tür" bei der Feuerwehr in Monheim

Am Sonntag veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Monheim von 13 bis 17 Uhr zusätzlich einen Familiennachmittag mit einem „Tag der offenen Tür“. Im Feuerwehrhaus in der Donauwörther Straße wird Interessierten ein Einblick hinter die Kulissen ermöglicht. Die Besucher erwartet eine Fahrzeugausstellung, für die Kinder steht eine Hüpfburg bereit und es gibt Kaffee und Kuchen. (AZ)