Schläft der Gewerbeverband ProGeMo in Monheim ein?

Für die Märkte in Monheim - hier der Jakobimarkt - hat sich der Gewerbeverband in den vergangenen Jahren stark engagiert.

Plus Hermann Bernreuther will als Vorsitzender des Gewerbeverbands in Monheim aufhören. Er und sein Stellvertreter machen sich Sorgen.

Von Helmut Bissinger

Seit 16 Jahren steht Hermann Bernreuther an der Spitze der ProGeMo. Es ist die Vereinigung für Gewerbe und Handel in Monheim. "Wir haben einiges bewirkt", berichtete Bernreuther nun bei der Mitgliederversammlung, die wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre nicht stattgefunden hatte. Nun will Bernreuther seinen Vorsitz abgeben, nachdem er - wie gemeldet - die familiengenführten Handelsgeschäfte in Donauwörth und Monheim abgeben wird. Wie aber geht es mit der ProGeMo weiter? Darüber macht sich nicht nur Hermann Bernreuther Sorgen, sondern auch sein langjähriger Vize Josef Meßmer.

