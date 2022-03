Schokoladendieb in Monheim wird wiedererkannt

Ein Mann hat in Monheim versucht, Schokolade zu stehlen. Es war nicht seine erste Straftat.

Durch einen glücklichen Zufall ist es der Polizei gelungen, einen Ladendieb in Monheim zu identifizieren. Der Mann versuchte am Mittwochabend, in einem Supermarkt mehrere Tafeln Schokolade zu stehlen. Eine aufmerksame Kassiererin bemerkte dies und sprach den Verdächtigen an. Der bezahlte die Ware erst, als das Personal die Polizei anrief. Dann verließ er das Geschäft.

Wiederholungstäter: Mann versucht Schokolade zu stehlen

Dank einer Kundin, die den Vorfall beobachtete, erfuhren die Beamtinnen und Beamten aber den Namen des 46-Jährigen. Der hatte sich bereits im Dezember 2021 strafbar gemacht. Damals tankte er in Monheim seinen Wagen, ohne zu bezahlen. Nun wurde er im Supermarkt wiedererkannt. (AZ)