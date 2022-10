Schon wieder prellt in Monheim ein Autofahrer die Tankrechnung

Bei einem Stopp an der Tankstelle in Monheim hat ein 22-Jähriger getankt, aber nur zwei Feuerzeuge bezahlt.

Erneut hat in der Region ein Autofahrer seine Rechnung an einer Tankstelle geprellt. Dieses Mal passierte es an der Tankstelle in Monheim.

Ein 22-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen tankte am Freitag, 16.42 Uhr, an einer Tankstelle in der Donauwörther Straße sein Auto mit Superbenzin für insgesamt 50 Euro. An der Kasse zahlte dieser aber lediglich zwei Feuerzeuge. Auf eine Nachfrage des dortigen Kassierers bezüglich eines Tankvorganges habe der Mann nicht reagiert und blieb die offene Rechnung schuldig, berichtet die Donauwörther Polizei.

Erst vor 14 Tagen war ähnliches an der gleichen Tankstelle geschehen, vergangene Woche hatte einen Mann in Mertingen die Tankrechnung geprellt. (AZ)

