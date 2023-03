Monheim

vor 33 Min.

Sebastian Reich in Monheim: Amanda stöhnt über "Kegelklub aus Flotzheim"

Sebastian Reich mit seiner Amanda brachte in Monheim das Publikum zum Lachen.

Plus Bauchredner Sebastian Reich strapaziert mit seinem aufmüpfigen Plüsch-Nilpferd die Baumuskeln des Publikums. So läuft der Auftritt in der Stadthalle Monheim.

Von Helmut Bissinger

Kess und sexy. Selten hat eine Nilpferd-Dame diese Attribute bekommen. Nur eine schafft das: Amanda. Die pausbäckige Puppe im knappen Jogginganzug ist der Gegenpol zum grundsoliden bürgerlichen Sebastian Reich, der Bäcker und Konditor gelernt hat – und jetzt einer der besten Bauchredner ist. In der Monheimer Stadthalle gelingt es ihm, bisweilen vergessen zu lassen, dass er es ist, der Amanda sprechen und auch singen lässt.

