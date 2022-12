Seniorin erleidet bei Zusammenstoß schwere Verletzungen

Der Fahrer eines Kleintransports übersah den Wagen der Frau und stieß mit ihm zusammen. Dabei wurde die 70-Jährige eingeklemmt.





Schwere Verletzungen erlitt eine 70-jährige Autofahrerin bei einem Unfall in Monheim, der am Dienstag gegen 20.15 Uhr in Monheim passierte. Laut Polizeibericht bog ein 50-jähriger Pleinfelder Kleintransporterfahrer gegen 20.15 Uhr aus der Straße "Am Sendle" kommend, nach links auf die vorfahrtsberechtigte Wemdinger Straße ein. Dabei übersah er das Auto der 70-Jährigen, die in Richtung Monheim unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich.

Durch den heftigen Aufprall wurde die Seniorin in ihrem Pkw eingeklemmt, und musste von der Feuerwehr Monheim befreit werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen – unter anderem mit zahlreichen Schnitten sowie einer Thoraxprellung – in die Donau-Ries-Klinik gebracht. Akute Lebensgefahr besteht laut ärztlicher Auskunft nicht. Der verursachende Transporterfahrer wurde leicht verletzt, seine 47-jährige Beifahrerin blieb unversehrt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Anprall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand laut Polizei Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Feuerwehrkräfte sorgten für eine Bindung ausgelaufener Betriebsstoffe sowie eine Beschilderung der Unfallstelle. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Gegen den 50-jährigen Pleinfelder wurde ein Strafverfahren, unter anderem wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung, eingeleitet. (AZ)