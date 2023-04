Seniorin wird beim Einkaufen Geldbeutel und Handy aus Rucksack gestohlen

Erst an der Kasse bemerkt eine 71-Jährige, dass Mobiltelefon und Geldbörse nicht mehr in ihrem Rucksack sind. Die Schadenshöhe liegt bei 500 Euro.

Am Nachmittag des 4. April ist eine 71-Jährige in einem Discountermarkt in der Wemdinger Straße in Monheim beim Einkaufen bestohlen worden. Dort wurde ihr laut Polizei aus dem Rucksack sowohl die Geldbörse als auch ein weißes Google Pixel Handy entwendet. Der Diebstahl fiel auf, als die Seniorin an der Kasse bezahlen wollte. Die Schadenshöhe liegt bei rund 500 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)