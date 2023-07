Monheim

15:41 Uhr

So feiern die Monheimer ihr Historisches Stadtfest

Plus Das Historische Stadtfest in Monheim lockt täglich mehrere tausend Gäste an. Die Veranstalter ziehen eine positive Zwischenbilanz.

Die lange Pause von fünf Jahren hat dem Historischen Stadtfest in Monheim nichts anhaben können. Bei nahezu idealem Wetter kamen bei der Neuauflage seit Freitag täglich mehrere tausend Gäste in die Jurastadt. Entsprechend positiv fällt die Zwischenbilanz von Stadt-Aktiv-Manager Peter Ferber aus.

Bereits zum Auftakt am Freitagabend bevölkerten rund 3000 Besucherinnen und Besucher die Gassen und Höfe im Monheimer Zentrum. Dieses verwandelten Vereine, Privat- und Geschäftsleute sowie Handwerker und Händler wieder in eine Festmeile mit mittelalterlichem Flair. Musiker auf drei Bühnen, nächtliche Feuershows und Gaukler auf der Straße sorgten für Unterhaltung. Hauseingänge wurden zu gemütlichen Sitzecken umgestaltet, in den Lagern, die in Höfen, am Klostergarten und im Pfarrgarten geschaffen wurden, feierten die Menschen bis spät in die Nacht hinein.

