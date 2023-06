Monheim

vor 31 Min.

Wie es zum spontanen Besuch von Markus Söder in einer Monheimer Eisdiele kam

Ministerpräsident Markus Söder gesellte sich in der Eisdiele in Monheim kurz zu diesen Gästen.

Plus Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder erscheint plötzlich in der Eisdiele Cortina in Monheim. Wie der Betreiber und Besucher den Politiker erleben.

Von Wolfgang Widemann

" Markus Söder ist heute in der Stadt." Das war am Samstag in Monheim ein Thema. Auch in der Eisdiele Cortina. Deren Betreiber Helder Goncalves witzelte mit ein paar Gästen, der Ministerpräsident sollte sich doch nicht nur bei der Firma Hama blicken lassen, sondern auch bei ihm. Schließlich zahle auch er Steuern. Wenige Minuten später trauten die Anwesenden ihren Augen kaum: Vor ihnen stand Söder.

Der war auf dem Weg zu Hama und offensichtlich etwas zu früh dran. Und er sehnte sich an diesem sommerlichen Tag wohl nach etwas Kühlem. Jedenfalls hatte der Ministerpräsident Lust auf ein Eis.

