Staatsforsten: Neuer Leiter für Revier Monheim

Raffael Döring leitet jetzt das Staatsforsten-Revier Monheim. Welche Aufgabe auf den Förster wartet.

Die Forstdienststelle Monheim der Bayerischen Staatsforsten hat einen neuen Revierleiter. Raffael Döring hat Mitte Februar seinen Dienst angetreten.

Nach dem Studium der Forstwirtschaft an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf und bestandener Staatsprüfung geht es einer Pressemitteilung zufolge nun für Döring an die praktische Arbeit als Förster. Er wird mit folgenden Worten zitiert: "Ich will aktiv den Wald in Monheim und Umgebung für die zukünftigen Generationen gestalten und fit machen für die kommenden Herausforderungen.“ Seine weltweit gewonnenen Erfahrungen in verschiedensten Bereichen, wie auch seine Liebe zum Wald und zur Natur, will er in die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder einfließen lassen.

Das Staatsforsten-Revier Monheim ist rund 1700 Hektar groß

Das Revier Monheim ist etwa 1700 Hektar groß und zeichnet sich laut Staatsforsten durch eine große Vielfalt an Böden und Baumarten aus. Neben Fichte, Kiefer und Lärche sind fast alle Laubholzarten im Revier vertreten. Dörings große Aufgabe in den kommenden Jahren werde der Umbau zu einem klimastabilen Wald sein.

Raffael Döring bezieht seinen Reviersitz in der Georgenstraße 54 in Hafenreut. Dort ist er telefonisch unter der Nummer 09099/966125 oder persönlich in seiner Sprechstunde jeden Donnerstag von 8 – 12 Uhr zu erreichen. (AZ)