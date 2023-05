Monheim

06:00 Uhr

Stadt Monheim kauft Haus als künftige Unterkunft für Flüchtlinge

Plus In Monheim erwirbt die Kommune ein Anwesen und erhält eine hohe staatliche Förderung. So geht es weiter.

Von Wolfgang Widemann

Die Stadt Monheim hat ein älteres Anwesen gekauft, um dieses zu sanieren und als Wohnhaus für Flüchtlinge zu nutzen. Das Projekt kam jetzt im Stadtrat bei der Verabschiedung des Haushalts der Kommune für 2023 zur Sprache.

Stadtrat Michael Schuster schnitt in der Sitzung das Thema, das im Stadtrat bislang nur nicht öffentlich behandelt wurde, kurz an. Die Kommune erwarb das Haus in der Vogtstraße 13. Damit hoffe man "einen Beitrag bei der Flüchtlingsaufnahme leisten zu können", so Schuster.

