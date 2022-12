Stadt regelt Gebühren für Jurabad in Monheim neu

Im Hallenbad in Monheim gelten jetzt zum Teil geänderte Tarife. Kinder und Jugendliche profitieren davon. Vergünstigter Eintritt kurz vor Betriebsende.

Einstimmig haben die Mitglieder des Monheimer Stadtrats die Gebührensatzung für das Jurabad geändert. Die Vorschläge kamen beim Gremium gut an. Kinder bis sechs Jahre müssen jetzt keinen Eintritt mehr bezahlen.

Wie Bürgermeister Günther Pfefferer erläuterte, habe man im Jurabad seit einigen Monaten eine neue Betriebsleiterin. Diese warf auch einen Blick in die Gebührensatzung und machte einige Änderungsvorschläge. Dazu gehört eine neue Altersstaffelung, die Anna-Lena Huber von der Verwaltung vorstellte. Während Mädchen und Buben bis 16 Jahren bislang zwei Euro Eintritt zahlen mussten, können Kinder unter sechs Jahren das Bad nun gratis nutzen. Für Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren gilt jetzt ein Eintrittspreis von drei Euro (bisher vier).

Bei Erwachsenen bleibt der Tarif von vier Euro unverändert. Ein Sondertarif von drei Euro gilt etwa für Schwerbehinderte (ab 50 Prozent), Sozialhilfeempfänger, Besitzer der Ehrenamtskarte oder Senioren ab 65.

Die Sportkarte im Jurabad gilt nicht an jedem Tag

Für die Eintrittskarten (Chip Coin) wird in Zukunft kein Pfand mehr erhoben, dafür fällt bei Verlust eine Gebühr in Höhe von 20 Euro an. Neu ist außerdem: Für die Benutzung des Jurabades und seiner Einrichtungen werden jeweils anderthalb Stunden vor Betriebsende vergünstigte Gebühren erhoben, die sogenannte Sportkarte. Für Jugendliche und Erwachsene sind dann nur 2,50 Euro fällig, der gleiche Betrag gilt beim Sondertarif. Die Sportkarte greift jedoch nicht am Wochenende, an Feiertagen oder in den Ferien.

Christof Böswald (MUM) zeigte sich angetan: "Die Neuregelung ist sehr familienfreundlich und macht unser Bad noch attraktiver." Dem schloss sich Peter Bullinger (CSU) an: "Das Konzept ist stimmig, ich kann den Vorschlag voll mittragen." Somit wurde die Satzungsänderung einstimmig angenommen.