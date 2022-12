Monheim

06:30 Uhr

Stadthalle Monheim verwandelt sich in den Komödienstadel

Plus Eine Folge der beliebten Theater-Reihe des Bayerischen Fernsehens wird in Monheim aufgezeichnet. Da herrscht Ausnahmezustand für Hausmeister Josef Berkmüller. Was sich hinter den Kulissen abspielt.

Von Helmut Bissinger

Josef Berkmüller ist Hausmeister in Monheim. Seit mehr als 30 Jahren. Was er aber in den vergangenen Tagen erlebt hat, nennt er die größte Herausforderung „in all der Zeit“. Der „Komödienstadel“ hat Einzug gehalten und hat die Stadthalle in eine bayerische Volksbühne verwandelt. Trotz der Vielfalt an Aufgaben, die Berkmüller während des Aufbaus und der Proben zu bewältigen hat, ist er hellauf begeistert: „Ein ganz tolles Erlebnis.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

