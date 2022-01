Staplerfahrer stürzt und kommt per Rettungshubschrauber in Klinik

In einem Monheimer Unternehmen hat es einen Notfall gegeben. Ein 40-Jähriger verletzte sich.

Ein 40-jähriger Staplerfahrer stürzte am Dienstag im Wareneingangslager einer Firma in Monheim alleinbeteiligt von seinem Fahrzeug und schlug in der Folge mit dem Gesicht auf dem Betonboden auf. Wie die Polizei mitteilt, passierte das Unglück gegen 15,25 Uhr. Ein Kollege fand den Mann wenig später krampfend und mit einer stark blutenden Kopfplatzwunde auf. Nach einem Notruf wurde per Helikopter ein Notarzt aus dem Universitätsklinikum Augsburg eingeflogen. Im Anschluss an die Erstbehandlung vor Ort kam der Gestürzte per Rettungshubschrauber in die Augsburger Klinik zur weiteren Versorgung. Dort stellte sich heraus, dass eine medizinische Ursache der Grund für die Verletzungen war. Somit handelt es sich um keinen Betriebsunfall. Lebensgefahr bestand für den 40-Jährigen nicht. (AZ)