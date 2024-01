Streit in Monheim endet mit blutiger Lippe und beschädigtem Auto

In Monheim kam es in der Nacht zum Samstag zu einem Streit. Dabei verletzte sich ein Mann, sein Auto wurde bei der Auseinandersetzung auch beschädigt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein Streit in Monheim eskaliert. Gegen 2.35 Uhr gerieten in der Kirchstraße in Monheim zwei Personen aneinander. Ein 17-Jähriger schlug laut Polizei dabei mit seiner Faust in das Gesicht eines 19-Jährigen. Der erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen an der Lippe und des Auges. Zudem wurde durch den jungen Mann auch das Auto des Geschädigten angegangen. Der Schaden am Fahrzeug im Bereich der Türe, der Dachantenne und des Scheibenwischers wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Den vermeintlichen Täter erwartet nun ein Ermittlungsverfahren aufgrund Körperverletzung und Sachbeschädigung. (AZ)