Tagespflege für Monheim: Wer zahlt für den Abriss auf dem Grundstück?

Plus In Monheim soll eine Einrichtung für Tagespflege gebaut werden. Der Standort ist wohl schon geklärt, aber die Kostenfrage sorgt jetzt für Diskussionen.

In Monheim soll eine Tagespflegeeinrichtung entstehen. Dort könnten pflegebedürftige Menschen tagsüber betreut werden. Die Grundsatzentscheidung hat man in der Stadt bereits 2020 beschlossen, auch ein Grundstück ist gefunden. Planungen liefen weitgehend hinter den Kulissen. Doch jetzt geht es ums Geld und damit beginnen neue Diskussionen.