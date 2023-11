Monheim

Tagespflege-Projekt in Monheim wird ausgebremst

Auf dieser Fläche am Altweiherweg soll ein Komplex gebaut werden, in dem sich unter anderem eine Tagespflege-Einrichtung befindet.

Plus Die viel diskutierte Pflege-Einrichtung in Monheim lässt auf sich warten. Bürgermeister Günther Pfefferer nennt in der Bürgerversammlung die Gründe.

Es war ein großes Thema im Jahr 2022 in Monheim. Die Stadt wollte mit einem Investor aus der Region auf einer Fläche am Altweiherweg eine Tagespflege-Einrichtung bauen. Geschehen ist bislang aber nicht viel. Bürgermeister Günther Pfefferer informierte nun in der Bürgerversammlung über den aktuellen Stand.

Das Projekt stieß in Teilen der Bevölkerung auf heftigen Widerstand, es wurde auch eine Interessengemeinschaft (IG) gegründet. Die Mitglieder des Stadtrats waren sich jedoch stets einig, befürworteten das Vorhaben, änderten den Bebauungsplan und brachten die Maßnahme somit formal auf den Weg. Insgesamt sollen nahe der Innenstadt drei Gebäude entstehen: eines für die Tagespflege, eines für das Angebot eines betreuten Wohnens und das dritte Haus für allgemeinen Wohnraum. Zuletzt war es um das Projekt allerdings ruhig geworden. Warum, das kam jetzt bei der Versammlung in der Stadthalle auf.

