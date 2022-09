Baustelle auf der Staatsstraße bei Monheim dauert länger als geplant

Die Staatsstraße zwischen Monheim und Blossenau bleibt bis Ende September voll gesperrt. Es werden zusätzliche Maßnahmen für mehr Sicherheit umgesetzt.

Die Staatsstraße 2214 zwischen Ortsausgang Monheim und Ortseingang Blossenau bleibt bis voraussichtlich Ende September voll gesperrt. Das teilt das Staatliche Bauamt mit. Grund für die verlängerte Bauzeit sind zusätzliche Arbeiten zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Im Anschluss wird der weitere Verlauf der Staatsstraße 2214 ab dem Ortseingang Blossenau bis zur Landkreisgrenze einschließlich der Ortsdurchfahrt Blossenau saniert. Die Umleitungsstrecken werden ausgewiesen. Unmittelbar nach Ende der Arbeiten wird die Vollsperrung aufgehoben.

Die Staatsstraße 2214 wird in zwei Abschnitten saniert. Der erste Bereich zwischen dem Ortsausgang Monheim und dem Ortseingang Blossenau wird aktuell bearbeitet. Um die Straße sicherer zu machen, wurden drei Kuppen abgeflacht und eine Kurve durch einen größeren Radius entschärft sowie die Bankette in großen Teilbereichen mit Rasengittersteinen angepasst.

Zwei Linksabbieger-Streifen werden zusätzlich realisiert

Zusätzlich zu diesen Verbesserungen hat sich die Möglichkeit ergeben, zwei Aufweitungen für Linksabbieger in Fahrtrichtung Monheim einmal nach Natterholz und einmal nach Ried zu realisieren. Diese beiden Bereiche ermöglichen es Fahrzeugen, sicher von der Staatsstraße abzubiegen, ohne den fließenden Verkehr zu beeinträchtigen. Auch eine Querungshilfe am Ortsausgang Monheim steht im Raum, die Radfahrern und Fußgängern zusätzliche Sicherheit gibt. Eine endgültige Entscheidung darüber soll am Dienstag der Monheimer Stadtrat treffen.

Die Umleitung bleibt aktuell bestehen. Auf der B2 wird von Monheim aus nach Buchdorf über Daiting weiter über die Kreisstraße DON 24 nach Gansheim und von dort weiter über die Kreisstraße DON 25 zurück zur Staatsstraße 2214 umgeleitet. Entsprechendes gilt für die entgegengesetzte Richtung.

Ende September ist es aber mit der Baustelle noch nicht vorbei

Nach Abschluss des ersten Abschnitts zwischen Monheim und Blossenau Ende September folgt im Anschluss der zweite Bereich an der Staatsstraße 2214. Dieser beginnt von Monheim aus kommend am Ortseingang Blossenau und verläuft weiter bis zur Landkreisgrenze. In diesem Bereich wird neben der freien Strecke auch die Ortsdurchfahrt Blossenau saniert. Zusätzlich entstehen eine Radweganbindung von Blossenau zu den Siedlerhöfen sowie eine Querungshilfe und zwei barrierefreie Bushaltestellen auf Höhe der Siedlerhöfe.

Der Verkehr der Staatsstraße 2214 aus Monheim kommend wird an der Einmündung zur Kreisstraße DON 21 bei Warching nach Rögling weiter über die Kreisstraße DON 22 nach Tagmersheim und von dort zurück zur Staatsstraße 2214 geleitet. Entsprechendes gilt für die entgegengesetzte Richtung. Schilder vor Ort werden rechtzeitig zum Baubeginn eingerichtet. Nach Fertigstellung der Arbeiten wird die Staatsstraße 2214 wieder für den Verkehr freigegeben. Die Bauarbeiten werden in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Monheim und der Gemeinde Tagmersheim durchgeführt. (AZ)