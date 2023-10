Monheim

Teich in Kölburg kann für Bauplatz verfüllt werden

Plus Der Stadtrat in Monheim ändert den Bebauungplan "Am Hag II" im Ortsteil Kölburg. Maßnahmen für Artenschutz vorgesehen.

Von Thomas Unflath

Endgültig „grünes Licht“ hat der Monheimer Stadtrat für die Änderung des Bebauungsplanes „Am Hag II“ im Ortsteil Kölburg gegeben. Damit kann auch der frühere Löschwasserteich beseitigt und die Fläche besiedelt werden. Dieses Vorhaben hatte im Frühjahr zu einigem Widerstand in Kölburg geführt. Nun sind die Vorbehalte zumindest fachlich und rechtlich aus dem Weg geräumt.

Während der öffentlichen Auslegung der Bebauungsplanänderung waren bei der Kommune drei Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange sowie zehn private Einwendungen eingegangen. Diese wurden in den vergangenen Wochen vom Planungsbüro Godts sowie der Verwaltung behandelt und nun in einem neuen Satzungsbeschluss vorgestellt. Bürgermeister Günther Pfefferer begrüßte dazu Beate Herz vom Büro Godts, die rund 45 Minuten die Stellungnahmen sowie die jeweiligen Antworten darauf abarbeitete.

