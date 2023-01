Telefonbetrüger bringen Monheimer um sein Geld

Betrüger erschleichen sich sensible Daten von einem Mann aus Monheim. Die Polizei ermittelt.

Bislang Unbekannte haben die sogenannte „Microsoft-Masche“ angewendet, um sensible Daten von einem Mann aus Monheim auszuspähen. Wie die Polizei mitteilt, führten die Täter am Montag ein Telefonat, um angebliche Hilfestellung bei Technikproblemen zu leisten. Damit erschlichen sie sich sensible Daten des Monheimers.

Daraufhin erfolgten Abbuchungen von dem Kreditkartenkonto und Girokonto des Mannes sowie mehrere Online-Bestellungen mit dessen Zahlkarten. Dem Opfer entstand ein Vermögensschaden von schätzungsweise 4800 Euro. Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth nahmen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Ausspähen von Daten sowie Betrug mittels rechtswidrig erlangter Daten von Zahlungskarten gegen unbekannt auf. (AZ)

