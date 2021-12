Tempo 30 beschäftigt wieder den Stadtrat

Der Stadtrat Monheim kommt am Dienstag, 14. Dezember, zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Dabei geht es um Straßensanierungen in Flotzheim, außerdem wird über einen verkehrsberuhigten Ausbau oder eine "Tempo-30-Zone" in Adlerstraße und Lerchenweg entschieden. Zudem gibt es einen Rückblick auf das Jahr 2021. Beginn in der Stadthalle ist um 19 Uhr.