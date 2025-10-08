Tradition trifft Herzblut

Mitreißende Blasmusik, echte bayerische Lebensfreude und ein Publikum, das im Takt klatscht – die Musikkapelle begeisterte auf der Oidn Wiesn das Publikum. Schon in der Früh machte sich die Gruppe gut gelaunt mit dem Bus auf den Weg nach München. Im Gepäck: Nicht nur Instrumente, sondern auch jede Menge Vorfreude auf einen besonderen Tag im Zeichen der bayerischen Musikkultur. Auf der Oidn Wiesn angekommen, erwartete die Musikerinnen und Musiker eine einzigartige Atmosphäre – ganz im Zeichen von Tradition, Tracht und echter Volksmusik. Zuerst fand um 12 Uhr ein Standkonzert im Biergarten vom Boandlkammerei-Zelt der "Oidn Wiesn" statt. Ein Höhepunkt war der Einzug ins Festzelt Tradition nach dem Zug durch die Oide Wiesn. Die Stadtkapelle hat den Zug angeführt, gefolgt von einem Volkstanz- Schuhplattler- Trachtenverein und Goaßlschnoizern sowie einem prachtvoll geschmückten Pferdegespann. Im sehr gut besuchten Zelt durfte die Stadtkapelle dann zu zwei Zeiten aufspielen. Unter der Leitung von Volker Spenninger präsentierten die Musikerinnen und Musiker ein buntes Repertoire traditioneller Stücke, angefangen bei klassischen Märschen wie dem „Bayerischen Defiliermarsch“ bis hin zu gefühlvollen Polkas und mitreißenden Gesangseinlagen. Mit großem Applaus wurde die Kapelle bei einer der weltweit bekanntesten Polkas "Auf der Vogelwiese" gefeiert. Nach dem offiziellen Auftritt blieb noch Zeit, das Festgelände zu erkunden und die einzigartige Atmosphäre der Oidn Wiesn zu genießen. Mit vielen schönen Eindrücken im Gepäck trat die Stadtkapelle am Abend die Heimreise nach Monheim an – begleitet vom Stolz, Teil dieses traditionsreichen Festes gewesen zu sein.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!