Monheimerin wird auf B2 in Unfall verwickelt

Eine 53-Jährige aus dem Donau-Ries-Kreis will nahe Treuchtlingen auf die Bundesstraße einbiegen. Bei dem Unfall entsteht ein hoher Schaden.

Eine Frau aus Monheim ist am Sonntagabend in einen Autounfall bei Treuchtlingen verwickelt worden. Dabei ist ein erheblicher Sachschaden entstanden. Laut einer Pressemitteilung der Polizei wollte die 53-Jährige von Treuchtlingen kommend auf die B2 in Richtung Donauwörth einbiegen. An der "Heusteige"-Kreuzung musste sie jedoch abbremsen. Eine 38-Jährige, die hinter der Monheimerin fuhr, konnte nicht schnell genug reagieren und fuhr hinten auf.

Der Unfall verlief für die Fahrerinnen glimpflich, verletzt wurde keine. Der Aufprall jedoch verursachte einen Schaden in Höhe von 10.000 Euro. (AZ)