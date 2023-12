Tritt gegen Auto: 1000 Euro Schaden

Ein Unbekannter beschädigt am Wochenende in Monheim ein Auto. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Mann stellt sein Auto in Monheim ab und hat nun einen Schaden an seinem Wagen. Der Polizei zufolge parkte der Halter seinen silberfarbenen VW Passat am Samstag zwischen 9.15 und 19.45 Uhr auf dem Parkplatz am Hallenbad. In dieser Zeit beschädigte ein Unbekannter den Pkw durch einen Fußtritt.

An dem Auto entstand eine Delle im Bereich der Fahrertür. Der Schaden beträgt schätzungsweise 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

