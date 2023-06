Trockener Sommer: Naturschützer retten Kaulquappen und Laich

Im Stadtwald Monheim und in der Gemeinde Rögling gibt es Biotope für Amphibien und andere Tiere. Doch denen setzte das trockene Wetter zu.

Der Naturpark Altmühltal hat in Kooperation mit der Unteren Naturschutzbehörde Donau-Ries, dem Forstamt Dienststelle Monheim und der Ortsgruppe des Bund Naturschutz Monheimer Alb mehrere Biotope im Stadtwald Monheim und der Gemeinde Rögling für Amphibien und andere wasserliebende Tier- und Pflanzenarten angelegt. Das Ergebnis, so eine Pressemitteilung: Neben Grünfröschen, Grasfrosch sowie Berg- und Teichmolchen hat sich auch die Gelbbauchunke angesiedelt und an einigen Stellen bereits fortgepflanzt. „Es ist einfach eine große Freude, die Erfolge der Maßnahmen im Gelände zu sehen!“, sagt Naturpark-Rangerin Ann-Katrin Stockinger. Gelbbauchunken sind europarechtlich geschützt und leiden, wie alle Amphibienarten, zunehmend an dem Verlust ihrer Lebensräume.

Ein Wermutstropfen war die große Trockenheit in den vergangenen Wochen. Viele der Gewässer, die angelegt wurden, sind teilweise oder komplett ausgetrocknet. Doch dank der großen Einsatzbereitschaft des Naturparks und vor allem der Mitglieder des Bund Naturschutz vor Ort konnten zumindest die Biotope mit Kaulquappen und Laich durch das Auffüllen mit Wasser gesichert werden. „Ich bin sehr dankbar für das große Engagement des Bund Naturschutz in Monheim und Rögling; ohne deren Hilfe hätten wir viele Kaulquappen von Bergmolch und Gelbbauchunke verloren“, wird Stockinger in einer Pressemitteilung zitiert.

Zwei von vier neuen Biotopen ausgetrocknet

Auch an der Erddeponie in Monheim waren zwei der vier neu angelegten Biotope ausgetrocknet, doch auch hier konnte der Bund Naturschutz die restlichen Kaulquappen der Gelbbauchunke retten. Die Maßnahmen im stillgelegten Bereich der Erddeponie wurden im Auftrag der Stadt Monheim durch die Baufirma Münsinger ausgeführt.

Christa Boretzki, die Projektleiterin der Amphibienkartierung, die in den vergangenen beiden Jahren in fünf Gemeinden der Monheimer Alb, darunter auch Monheim und Rögling, durchgeführt wurde, zeigte sich erfreut über die Erfolge. „Es ist großartig zu sehen, dass die Ergebnisse der Kartierung nicht in einer Schublade gelandet sind, sondern direkt den gefährdeten Arten zugutekommen.“ Größere Maßnahmen, die im Rahmen der Kartierung vorgeschlagen wurden, werden laut der Pressemitteilung durch den Landschaftspflegeverband Donau-Ries umgesetzt, der im Amphibienschutz eng mit dem Naturpark zusammenarbeitet.

25 Bilder Das ist der Naturpark Altmühltal Foto: Naturpark Altmühltal

In den nächsten Jahren sind weitere Kleinstmaßnahmen zum Amphibienschutz im Landkreis Donau-Ries durch den Naturpark geplant. (AZ)