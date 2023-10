Turbulente „Gleisgeisterei“ mit dem Kolpingtheater Monheim

Die Theatergruppe zeigt ihr neues Stück "Gleisgeisterei". Der Kartenvorverkauf hat jetzt begonnen. Am 29. Oktober hebt sich der Vorhang zum ersten Mal.

In den vergangenen Wochen haben die Mitglieder der Kolping-Theatergruppe Monheim wieder ein unterhaltsames Stück eingeübt, das nun bald aufgeführt wird. Gezeigt wird das Lustspiel „Gleisgeisterei“. Der Kartenvorverkauf hat jetzt begonnen, die erste Aufführung steht am 29. Oktober an.

Buchstäblich auf dem Abstellgleis, so fühlt sich der Stand’l-Hans (Armin Strobl), seines Zeichens Bahnhofskioskbesitzer und zudem selbst vom Leben gezeichnet: Der Bahnhof stillgelegt und bei der Liebe seines Lebens, der feschen Mona (Sandra Ratschker), vor Jahren schon den Zug verpasst.

Mona ist dagegen im Zielbahnhof ihrer Träume angekommen. Als First-Lady, an der Seite ihres schusseligen begatteten Bürgermeistersgatten Fritz Flitzmeier (Klaus Löffler) fährt sie nur noch im Abteil erster Klasse! Allerdings findet der Kioskbesitzer keine Muße, ungestört mit seiner Lebenssituation zu hadern, ist trotz Stilllegung allerhand los am Bahnhof: Schranken-Susi (Stephanie Deckinger) und ihr Weichen-Wastl (Richard Betker), ein heiteres Landstreicherpärchen, sind immer auf der Suche nach der einen oder anderen Second-Hand-Leckerei, gerne günstig oder hochprozentig.

Damit nicht genug, schwärmt die Bienenbäuerin Ursl Summwiesler (Aileen Mecklinger) auch noch um – oder für? – den Stand’l Hans. Was punktet mehr? Ursl und ihr Honig, oder die neureiche Bäuerin Brunhilde Bremsbichler (Alexandra Herz), die den Stand’l-Hans anzüglich mit „Aus’zogene“ versorgt.

Unbeirrt des Trubels wartet das Radieserl-Reserl (Tanja Enzelberger) mit Gedächtnislücken beharrlich auf den Zug, der nicht mehr fährt, sie aber zu „ihrem Buam“ bringen soll. Alles wäre vielleicht anders gekommen, hätte Hans damals den Mut besessen, „seiner Mona“ die Liebe zu gestehen. Ach, könnte man die Uhr zurückdrehen! Aber, wer kann das schon?

Vielleicht der geheimnisvolle Fremde namens Giacomo (Walter Steib), der plötzlich wie von Geisterhand am Bahnhof auf- und turbulent in das Schicksal der Dorfbewohner eintaucht. Trotz übersinnlicher Aura, die ihn umgibt, ist Giacomo nur allzu menschlich, was „Amore“ betrifft. Weshalb er – allerdings nicht ganz freiwillig – beschließt, das Schicksal auf das vermeintlich richtige Gleis zu führen, getreu dem Motto „Zurück in die Zukunft“. Ob Giacomos Zug zum Erfolg führt, sei an dieser Stelle nicht verraten.

Was kein Geheimnis ist: Auf der Reise durch ein äußerst humorvolles Bühnenstück sind für ein Publikum ohne Schwellenangst eine Menge Lachsalven und viele Schmunzler im Gepäcknetz. Das Bordrestaurant ist geöffnet, dem leiblichen Wohl sind keine Schranken gesetzt und so fragt sich der geneigte Theatergänger zum Ende: „Wer hat an der Uhr gedreht?“

Info: Die Aufführungstermine in der Monheimer Stadthalle sind am Sonntag, 29. Oktober, 19.30 Uhr, sowie am Samstag, 4. November, 14 und 19.30 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es im Büro des Stadt-Aktiv-Managements neben dem Rathaus. Zur Nachmittags-Vorstellung am 4. November haben Rentner und Pensionäre freien Eintritt. (AZ)