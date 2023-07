Über 1600 Menschen nehmen am großen Festumzug durch Monheim teil

Über 1600 Frauen, Männer und Kinder ziehen beim großen Festumzug durch Monheim. Prächtige Pferde- und Ochsengespanne lassen die Zuschauer staunen.

Aufatmen bei den Organisatoren des Historischen Stadtfests in Monheim. „Die große Hitze ist nicht gekommen“, freute sich Peter Ferber am Sonntag. Der Koordinator der Festtage hatte angesichts der hohen Temperaturen vom Samstag schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Doch über Nacht kam die ersehnte Abkühlung - gerade rechtzeitig für den großen Festumzug. Der wurde dann auch zum Höhepunkt der Feierlichkeiten.

Die Erleichterung war Monheims Stadt-Aktiv-Manager anzusehen, hatten er und seine Mitstreiter doch viel Zeit und Arbeit in das Großereignis investiert. Wie groß die Herausforderung war, einen Umzug mit mehr als 1600 Teilnehmern auf die Beine zu stellen, erklärte den Tausenden von Passanten am Straßenrand Moderator Peter Bullinger. Die offizielle Behörden-Genehmigung habe 13 Seiten umfasst: „Zusätzlich muss jedes Pferd, jede Kutsche und jedes Fuhrwerk bei einer Versicherung gemeldet werden.“

Die Honoratioren der Stadt Monheim führen den Festumzug an

Das alles war vergessen, als sich der Zug in Bewegung setzte und just in diesem Moment die Sonne durch die Wolkendecke blinzelte. Ein prachtvolles Spektakel begann. Allen voran die Honoratioren aus Stadt und Landkreis, die Geistlichkeit, die Stadtmusikanten und die Ehrenträger der Jurastadt.

Natürlich blumengeschmückt waren diese Damen in der Gruppe des Obst- und Gartenbauvereins Monheim. Foto: Helmut Bissinger

Waren es im Jahr 2018 noch knapp 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewesen, so schnellte deren Zahl dieses Mal enorm hoch. Mit dabei waren neben den Monheimer Vereinen und Einrichtungen wie dem Kindergarten und der Schule auch sechs Musikkapellen, Künstler und Gaukler, vier Kutschen, ein Leiterwagen-Gespann, sieben Fuhrwerke und Gespanne. Ebenfalls vertreten war eine Abordnung von Gästen aus Monheim in Nordrhein-Westfalen. Sie alle wurden von den Zuschauern entlang der rund zwei Kilometer langen Feststrecke begeistert empfangen. Die Organisatoren schätzen die Zahl der Besucher auf rund 7000.

Historische Gespanne sorgen beim Umzug in Monheim für Staunen

Am Ende des Zuges gab es viel Applaus für die historischen Gespanne. Georg Würfl aus Oberpeiching präsentierte eine Dampfmaschine, gezogen von Kaltblütern von Siggi Stangl von der Lindbergmühle und Franz Pöhn aus Rinchnach im Bayerischen Wald. „Das sieht man sonst nur beim Oktoberfest“, sagte ein Zuschauer staunend.

Viele Kinder und Jugendliche beteiligten sich am großen Festumzug in Monheim. Foto: Helmut Bissinger

Aufmerksamkeit erwecke auch der Dreschmaschinenwagen der Monheimer Familie Fischer, gezogen vom Gespann von Martin Pauli aus Regen. Karl Streb aus Ellingen zeigte ein Langholzfuhrwerk, Matthias Hundseder einen Mühlenwagen, der in dieser Bauart nur zweimal konstruiert wurde. Den Schäferkarren von Peter Hahn aus Wörnitzostheim zogen zwei Ochsen. Vor eine Kartoffeldämpfer-Maschine waren zwei Kaltblüter gespannt.