Monheim

vor 18 Min.

Unbekannte beschädigen Heiligenfigur in Monheim

Artikel anhören Shape

In Monheim haben Unbekannte im Bereich des Klosterhofs an der Stadtpfarrkirche randaliert. Dabei wurde auch eine Heiligenfigur in Mitleidenschaft gezogen.

Im Klosterhof an der Stadtpfarrkirche in Monheim haben Unbekannte im Laufe des Samstag randaliert und dabei auch eine Heiligenfigur beschädigt. Nach Auskunft der Polizei brachen der oder die Täter in der Zeit zwischen 9 und 19.30 Uhr an der Figur des heiligen Sebastian mehrere Pfeile ab. Dadurch entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 800 Euro. Zudem schlugen die Vandalen eine Glasscheibe an einem Schaukasten ein. Schaden: circa 200 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)

Themen folgen