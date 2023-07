Unbekannte knacken einen Kaugummiautomaten

In Monheim erbeuten die Täter Süßigkeiten und Spielzeug. Sie gehen mit brachialer Gewalt vor.

Ein solcher Fall kommt der Polizei in der Region selten auf den Tisch: In Monheim haben Unbekannte mit roher Gewalt einen Kaugummiautomaten geknackt. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Eine Frau teilte der Polizei am Donnerstagvormittag mit, dass jemand den Automaten in der Raiffeisenstraße geöffnet habe. Es stellte sich heraus, dass die Täter ihn offenbar mit einem Ziegelstein aufgebrochen hatten. Dann nahmen sie drei Spielzeug- und Süßigkeitenbehälter heraus und öffneten diese in einem angrenzenden Garten gewaltsam.

Die Gesetzeshüter sicherten Spuren. Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)