Unbekannte stehlen bei Monheim bündelweise Holz

Aus einem Wald bei Monheim wurde in den vergangenen Tagen Holz im Wert von 1400 Euro gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Erneut ist in der Region Holz gestohlen worden. Wie die Polizei Donauwörth vermeldet, haben zwei bislang unbekannte Tatverdächtige in den vergangenen Tagen im Waldbereich „Gebhäu“ bei Monheim sieben Bündel zu je 50 Pflanzen Weißtannen und sieben Bündel Akazienstäbe gestohlen. Die Schadenssumme liegt bei etwa 1400 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

