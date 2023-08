Unbekannte versuchen in Werkstatt in Monheim einzubrechen

Die Täter wollen am späten Sonntagabend die Tür aufhebeln. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Unbekannte haben am vergangenen Sonntag versucht, in eine Werkstatt in der Donauwörther Straße in Monheim einzubrechen. Laut Polizeibericht versuchten die Täter, zwischen 23.15 und 23.45 Uhr die massive Tür aufzuhebeln, scheiterten aber. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)