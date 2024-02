Unbekannter fährt geparktes Auto an

Eine Frau stellt ihr Auto in Monheim ab. Als sie zurückkommt, ist der VW deutlich beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine unschöne Überraschung hat eine 54-Jährige erwartet, als sie am Freitag zu ihrem geparkten Auto zurückgekehrt ist. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau den VW 10.15 Uhr in Monheim auf dem Kundenparkplatz der Raiffeisenvolksbank in der Nadlergasse abgestellt. Als sie gegen 13.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie, dass die hintere Stoßstange deutlich zerkratzt war. Nach Inaugenscheinnahme des Schadens ist davon auszugehen, dass ein anderer Fahrzeugführer vermutlich rückwärts gegen das geparkte Fahrzeug fuhr und anschließend ohne sich um den Schaden zu kümmern davonfuhr. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Donauwörth unter 0906/706670 zu melden. (AZ)