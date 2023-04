Unbekannter reißt in Monheim ein Stück Holzzaun aus den Angeln

Am Osterwochenende hat jemand anscheinend nichts Besseres zu tun, als in Monheim von einem Grundstück ein Stück Zaun zu klauen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bisher unbekannter Täter hat zwischen Karsamstag und Ostersonntag – jeweils gegen Mittag – ein Zaunelement eines Holzzauns gestohlen, das in Monheim ein Grundstück umfriedet. Gezielt machte sich der Täter am Zaun in der Straße "Am Priel" zu schaffen. Durch das mutwillige Abbrechen oder Herausreißen wurden die seitlichen Streben sowie Montagehalterungen der nebenliegenden Zaunelemente verbogen.

Den Gesamtsachschaden samt Reparatur dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen. Der Wert des entwendeten Zauns liegt bei etwa 150 Euro. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung setzen. (AZ)

