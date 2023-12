Unbekannter reißt Kennzeichen von Auto in Monheim ab

Eine Frau parkt ihr Auto über Nacht in Monheim, am nächsten Tag ist ihr Kennzeichen weg. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Dieb hat am Wochenende in Monheim ein Auto beschädigt. Wie die Polizei berichtet, parkte eine Frau ihren Pkw am Samstag um 22 Uhr in der Wunderlestraße im Hof eines Mehrfamilienhauses. Als die Halterin am nächsten Tag um 15.15 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, bemerkte sie, dass ein Kennzeichen fehlte.

Offenbar hatte ein Unbekannter das hintere Nummernschild des grauen Toyota Yaris mitsamt der Halterung vom Auto gerissen. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Inspektion Donauwörth zu melden. (AZ)

