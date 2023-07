Unbekannter ritzt Buchstabe in geparktes Auto

Ein Unbekannter hat den Buchstaben X in den Kofferraumdeckel eines Autos geritzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Was wollte er damit sagen? Ein bislang Unbekannter hat den Buchstaben X in den Kofferraumdeckel eines in der Donauwörther Straße in Monheim geparkten Polos geritzt. Die Tat geschah laut Polizei am Sonntag zwischen 5.45 und 14.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Nummer 0906/706670 entgegen. (AZ)