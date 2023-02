Unbekannter schlägt auf geparktes Auto in Monheim ein

Ein Unbekannter demoliert in Monheim massiv den Wagen einer Frau. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.

Ein Unbekannter hat in Monheim den BMW einer 30-Jährigen mutwillig beschädigt. Laut Polizei war der Wagen in der Zieglerstraße geparkt. Von Montag auf Dienstag, zwischen 14 und 8 Uhr, demolierte der Täter den Pkw durch starke Schläge auf das Dach und verursachte mehrere Dellen. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 2000 Euro. Die Polizei nahm ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug auf. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, soll die Inspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 kontaktieren. (AZ)

