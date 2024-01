Unbekannter schlägt Heckscheibe eines Autos ein

Zeugen hatten den Mann beobachtet und die Polizei verständigt. Nun wird er gesucht. Wer kann Hinweise geben?

In der Silvesternacht gegen 1.20 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass in Monheim im Eichenweg ein Unbekannter zunächst über einen 1,5 Meter hohen Zaun gesprungen war und dann mit einem Gegenstand die Heckscheibe eines dort geparkten Autos eingeschlagen hatte. Zeugen beobachteten den Täter und alarmierten die Polizei.

Der Gesuchte ist etwa 25 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er trug eine schwarze Cap. Bei Eintreffen der Beamten war der Täter bereits geflohen. Auch in der näheren Umgebung wurde er nicht mehr angetroffen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Wer Hinweise zur Tat oder zum Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)